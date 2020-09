The Quintessential Quintuplets 2: un nuovo trailer conferma il mese d'uscita della romcom

Pochi istanti fa, il sito web ufficiale di The Quintessential Quintuplets ha condiviso a sorpresa un nuovo teaser trailer dedicato alla seconda stagione dell'anime, in cui viene mostrato un importante flashback incentrato sul passato del protagonista Futaro Uesugi. La clip conferma, inoltre, il mese d'uscita della Stagione 2, ovvero gennaio 2021.

La prima stagione di The Quintessential Quintuplets è stata trasmessa nell'inverno del 2019, ed ha trasposto gli eventi raccontati nei primi 32 capitoli del manga. La messa in onda della Stagione 2 era fissata per il mese di ottobre 2020, ma l'emergenza sanitaria ha costretto i produttori a posticiparla a gennaio.

Al momento non è chiaro se i nuovi episodi adatteranno altri 30 capitoli o se i ragazzi di Bibury Animation opteranno per qualche taglio, in modo da giungere alla conclusione in minor tempo. Il manga del resto si è concluso lo scorso febbraio con la pubblicazione del capitolo 122, e dato l'altissimo rischio spoiler e il possibile calo di interesse difficilmente vedremo quattro stagioni della serie anime.

In tutti i casi lo studio ha anche pubblicato una key visual, visibile in calce all'articolo. L'immagine mostra le cinque gemelle, tra cui si nasconde la fortunata vincitrice del cuore di Futaro.

E voi cosa ne pensate' Guarderete la Stagione 2? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan dell'opera, invece, potete ingannare il tempo dando un'occhiata allo splendido cosplay delle gemelle realizzato dalla celebre Enako.