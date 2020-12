The Quintessential Quintuplets 2: online un nuovo trailer, l'anime torna il 7 gennaio

Nel corso delle ultime due settimane, il sito web ufficiale di The Quintessential Quintuplets ha pubblicato cinque teaser trailer, dedicati ad ognuna delle cinque gemelle innamorate del protagonista Futaro Uesugi. Oggi, 10 dicembre 2020, il sito ha pubblicato il trailer finale, svelando la data di uscita della seconda stagione dell'anime.

The Quintessential Quintuplets 2 sbarcherà in Giappone il 7 gennaio 2021, e presumibilmente arriverà in Italia lo stesso mese grazie a Crunchyroll. La serie ha subito un forte incremento in termini di popolarità dopo la trasmissione della prima stagione, e il fumetto, distribuito da J-Pop Manga, sembra aver riscosso un discreto successo.

Il manga di The Quintessential Quintuplets si è concluso lo scorso febbraio tra le polemiche, com'è naturale che sia per ogni fumetto di genere harem. La conclusione, comunque, è stata gestita con delicatezza dall'autore Negi Haruba, che a differenza del collega Taishi Tsutsui (We Never Learn) ha optato per una singola vincitrice e un solo finale. Vi ricordiamo che l'adattamento anime ha recentemente cambiato studio di animazione, e che la Stagione 2 è curata da Bibury Animation Studios.

