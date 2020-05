The Quintessential Quintuplets 2 è stato rinviato, annunciata la nuova data d'uscita

The Quintessential Quintuplets 2 non uscirà ad ottobre come precedentemente affermato, secondo quanto rivelato pochi minuti fa dal profilo Twitter ufficiale dell'anime. La serie è stata infatti rinviata di qualche mese per problemi legati all'emergenza Coronavirus, e dunque non tornerà prima del 2021.

In calce potete dare un'occhiata al comunicato stampa pubblicato dallo studio di animazione, in cui gli addetti ai lavori si sono scusati per il ritardo, incolpando l'emergenza sanitaria e promettendo di lavorare al massimo delle loro possibilità anche da casa. Secondo quanto riportato, la seconda stagione tornerà nel mese di gennaio 2021.

Vi ricordiamo che la prima stagione della serie ha adattato i primi 32 capitoli dell'opera di Negi Haruba, ormai conclusasi da qualche mese con la pubblicazione del Volume 14. La seconda stagione dovrebbe quindi trasporre gli eventi raccontati nei capitoli dal 33 al 64 circa, al netto di alcuni probabili tagli. In totale The Quintessential Quintuplets è composto da 122 capitoli e, a meno che lo studio non decida di concludere anticipatamente la storia, dovrebbe esserci materiale sufficiente per la realizzazione di almeno quattro stagioni da dodici episodi l'una.

E voi cosa ne pensate? State seguendo quest'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dell'opera poi, vi consigliamo di spendere cinque minuti per dare un'occhiata a questi affascinanti cosplay di The Quintessential Quintuplets.