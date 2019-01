The Quintessential Quintuplets: annunciato il numero totale di episodi

L'anime di The Quintessential Quintuplets ha esordito questa notte su Crunchyroll con il primo episodio, ma finora non si conosceva ancora per quanto tempo avremmo potuto guardare le disastrose lezioni di Fuutarou Uesugi e le cinque gemelle Nakano. Il sito ufficiale della serie rivela finalmente questa informazione.

Ebbene, The Quintessential Quintuplets sarà composto da ben 12 episodi, che saranno raccolti in cinque Bluray e DVD per le edizioni Home Video giapponesi, con rispettivamente le seguenti date di uscita: 20 marzo, 17 aprile, 15 maggio, 19 giugno e il 17 luglio. Gli episodi invece si concluderanno entro tre mesi, pertanto a marzo potremmo già dover salutare le vite quotidiane di Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki nel loro tentativo di migliorare i propri voti scolastici, in attesa di una potenziale seconda stagione.

The Quintessential Quintuplets è un manga conosciuto in Giappone col nome di Gotobun no Hanayome, pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 9 agosto 2017. Dopo soli 50 capitoli e un anno di pubblicazione, è stato annunciato un anime prodotto dalla Tezuka productions e diretto da Satoshi Kuwabara. L'anime è in streaming in Giappone su Crunchyroll, che pubblica in simulcast gli episodi sottotitolati anche nel resto del mondo, tra cui l'Italia.