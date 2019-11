The Quintessential Quintuplets: arrivano gli artbook delle gemelle e il volume 12

Uno dei terremoti nel mondo dei manga di quest'anno è dato da The Quintessential Quintuplets. Conosciuto in Giappone col nome di Gotoubun no Hanayome, grazie al precoce anime andato in onda durante la stagione invernale ha guadagnato tantissimi lettori che hanno portato ad ampliare enormemente la fanbase intorno al titolo.

Il manga di Negi Haruba sta per tornare nelle fumetterie nipponiche non solo con il volume 12, il nuovo tankobon della serie, ma anche con un altro progetto particolare. Infatti, il prossimo mese saranno in fumetteria The Quintessential Quintuplets 12 e un artbook dedicato a Ichika Nakano. Quest'ultimo sarà solo il primo di una serie di cinque volumi speciali, ognuno dedicato a una gemella.

Dopo il volume di Ichika in arrivo a novembre, seguiranno quelli di Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki in quest'ordine, da dicembre 2019 a marzo 2020. In calce possiamo vedere le copertine di Negi Haruba che saranno pubblicate questo mese: la prima vede la serie principale con Futarou, il protagonista che finora non era mai apparso sulle copertine dei volumi; la seconda è la cover del primo artbook con una Ichika sensuale e dall'aspetto più maturo rispetto a quello visto nei primi volumi del manga.

Il volume 12 sarà pubblicato in futuro anche in Italia, poiché la J-POP ha fatto esordire The Quintessential Quintuplets nel nostro paese durante il Lucca Comics and Games 2019. Chissà se la casa editrice nostrana porterà ai fan italiani anche i cinque artbook.