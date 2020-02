The Quintessential Quintuplets: arrivano volumi a colori ed edizioni speciali per la fine

È stato uno dei manga romantici più di successo degli ultimi anni. The Quintessential Quintuplets, incentrato su Futaro Uesugi e le cinque gemelle Nakano, ha intrattenuto tanti lettori nipponici e non nel corso degli ultimi due anni. Ma è giunta ora di leggere l'ultimo capitolo, che sarà pubblicato su Weekly Shonen Magazine il prossimo mercoledì.

Ma con l'ultimo capitolo, la Kodansha ha rivelato anche che non finirà qui per The Quintessential Quintuplets. In attesa della pubblicazione del character book di Itsuki e del quattordicesimo volume, quello finale, sono stati rivelati tanti contenuti extra ed edizioni speciali.

Innanzitutto, il volume 14 di The Quintessential Quintuplets non riceverà solo una copertina: basandosi sulla pagina a colori del capitolo 100, saranno pubblicate ben cinque edizioni speciali ognuna con il volto di una gemella. In questo modo i fan potranno in un certo senso scegliere la propria preferita, a prescindere che abbia vinto o no la gara verso il cuore di Futaro.

Un altro annuncio invece prepara i lettori a un'edizione completamente a colori per The Quintessential Quintuplets che sarà pubblicata nel 2020 in Giappone e che godrà anche di diversi cofanetti e che, sempre a scelta, potranno essere dedicati a una delle cinque gemelle Nakano.

La Kodansha sembra quindi non volersi separare troppo presto da Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki. Intanto potete leggere gli spoiler dell'ultimo capitolo di The Quintessential Quintuplets. Ha vinto la vostra gemella preferita?