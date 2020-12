The Quintessential Quintuplets: l'autore presenta 'Sentai Daishikkaku', il suo nuovo manga

Un anno dopo la conclusione di The Quintessential Quintuplets, e a meno di un mese dal debutto della seconda stagione dell'adattamento anime, l'autore Negi Haruba ha presentato il suo nuovo manga, intitolato Sentai Daishikkaku (Great Disqualification Sentai) e in uscita a febbraio 2021 sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

Per il momento non sono state rivelate informazioni sull'opera, ma il tweet visibile in calce mostra una prima immagine e il termine "Sentai", traducibile come "Squadrone", indica un sottogenere di opere giapponesi d'intrattenimento dove delle squadre di guerrieri multicolore lottano contro le forze del male. In occidente, il termine è comunemente associato ai Power Rangers.

La nuova opera si presenta quindi come un manga shonen d'azione/mecha, tutt'altra cosa rispetto al suo ultimo lavoro. In Giappone il tema è molto apprezzato mentre in occidente ha decisamente meno fortuna, indubbiamente però i fan di Negi Haruba non negheranno al fumetto una possibilità. Shonen Jump anticipa che maggiori informazioni saranno rivelate nelle settimane a seguire.

E voi cosa ne pensate? VDarete una chance a questo nuovo manga? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi lasciamo all'ultimo trailer di The Quintessential Quintuplets 2, nuova stagione della romcom di Haruba in uscita il 7 gennaio 2021.