The Quintessential Quintuplets: un capitolo extra prosegue la fine del manga

La serializzazione del manga di The Quintessential Quintuplets è giunta al termine nel 2020, ma presto l'opera di Negi Haruba tornerà con un capitolo bonus. In occasione dell'imminente anime movie, l'autore lancerà infatti un one-shot ambientato dopo il gran finale.

Dal successo di The Quintessential Quintuplets è stato tratto un adattamento anime suddiviso in due stagioni, entrambe disponibili sul catalogo di Crunchyroll. Tuttavia, per il finale della serie, lo staff ha preferito realizzare un lungometraggio animato, piuttosto che una terza e ultima stagione.

The Quintessential Quintuplets the Movie uscirà il 20 maggio 2022 nei cinema giapponesi e rivelerà chi tra le gemelline Nakano riuscirà a conquistare il cuore del loro insegnante privato Uesugi Futato. Per celebrare la premiere, in concomitanza Negi Haruba lancerà un capitolo bonus del manga. Questo, denominato capitolo 122+1, verrà dato in omaggio a coloro i quali acquisteranno un biglietto per la prima della pellicola anime.

In seguito, il one-shot ambientato dopo il finale dell'opera, verrà pubblicato anche sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha. Al momento, non si ha ancora l'ufficialità per una eventuale, ma più che probabile, traduzione in lingua inglese. In attesa di scoprire i dettagli sulla trama di questo bonus, ecco un poster promozionale di The Quintessential Quintuplets.