The Quintessential Quintuplets chiude con il botto, oltre 10 milioni di copie vendute

La fine di The Quintessential Quintuplets è ormai vicina, ma prima di scrivere la parola "fine" sulla sua eccezionale opera Negi Haruba ha ancora il tempo di celebrare uno storico traguardo. Il manga è infatti riuscito a piazzare oltre 10 milioni di copie, superando le più rosee aspettative dell'autore e di Kodansha.

La notizia è stata confermata poco fa dal mangaka, che tramite il suo profilo Twitter ha condiviso uno sketch delle cinque gemelle e il seguente messaggio di ringraziamento: "Cosa?! Le cinque spose sono riuscite a superare i 10 milioni di copie! Grazie alla redazione per la pubblicità, e a voi lettori per essere rimasti con noi così a lungo. Grazie!". Nel caso in cui non aveste ancora avuto modo di scoprire l'identità della gemella vincente, vi consigliamo di evitare di aprire i commenti del post.

The Quintessential Quintuplets ha iniziato la serializzazione sul settimanale giapponese Weekly Shonen Magazine nell'agosto del 2017, riuscendo a superare i 2 milioni di copie vendute solo nel mese di gennaio 2019. L'adattamento anime, realizzato da Tezuka Production e trasmesso nel periodo invernale dello scorso anno, ha aiutato la crescita dell'opera originale quintuplicandone le vendite in neanche 365 giorni. Una seconda stagione è stata confermata per il 2020.

