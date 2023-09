The Quintessential Quintuplets: e se le cinque gemelle fossero dei ragazzi?

Con la sua storia unica e i suoi personaggi accattivanti, The Quintessential Quintuplets è una delle romcom più popolare tra gli appassionati del genere. La serie di Negi Haruba, ormai completa sia nella serializzazione del manga che nella trasmissione dell'adattamento anime, viene stravolta da un artwork fanmade.

Dopo due stagioni di successo, la storia di The Quintessential Quintuplets è giunta al termine con l'arrivo nei cinema di italiani dell'anime movie conclusivo. Tuttavia, a inizio settembre 2023 The Quintessential Quintuplets è tornato con degli episodi speciali in spiaggia che non erano stati adattati dalla serie animata.

Con la popolarità della serie in continua crescita, il talentuoso artista Nununu sorprende i fan con un artwork "What If". L'immagine condivisa dall'autore, che trovate in calce all'articolo, immagina infatti un The Quintessential Quintuplets in cui le gemelle Nakano sono dei ragazzi, e non delle ragazze.

The Quintessential Quintuplets racconta la storia di Futaro Uesugi, uno studente delle superiori che viene assunto per fare da tutor a cinque gemelle, identiche nell'aspetto ma con personalità molto distanti. Nel lavoro fanmade vediamo tuttavia un Uesugi al femminile, come al solito severo nonostante il cambio di sesso, e Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki in versione maschile. Come si sarebbe potuta sviluppare la storia a parti inverse?