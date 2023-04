The Quintessential Quintuplets continuerà: annuncio e trailer per la nuova serie anime

Dopo due stagioni di assoluto successo, la storia di The Quintessential Quintuplets è giunta al termine nel 2022 con un film anime che ha decretato quale tra le gemelline Nakano ha infine conquistato il cuore dell'insegnante privato Futaro. A grandissima sorpresa è stato annunciato che l'anime continuerà.

The Quintessential Quintuplets Movie ha chiuso un cerchio cominciato nel 2019 con l'adattamento del manga di Negi Haruba da parte di Tezuka Productions e proseguito nel 2021 con una produzione di Bibury Animation Studios. La romcom più popolare degli ultimi anni continuerà ancora, sebbene la trama del manga sia già stata completamente adattata.

Attraverso un primo filmato promozionale, nelle ultime ore è stato annunciato un nuovo anime per The Quintessential Quintuplets. Stando alle prime informazioni rilasciate l'anime avrà contenuti canonici e prenderà il titolo di The Quintessential Quintuplets ∽. Questa produzione non proseguirà gli eventi del film, che ribadiamo hanno trovato già una conclusione, ma si porrà piuttosto come una serie di OVA che andranno ad adattare delle storie non raccontate nelle precedenti parti dell'anime. Probabilmente verrà adattato il capitolo extra post finale di The Quintessential Quintuplets. Al momento non è ancora stato rivelato se l'anime uscirà prima della fine del 2023 oppure se gli spettatori dovranno attendere fino al 2024.