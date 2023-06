The Quintessential Quintuplets: un cosplay delle cinque gemelle Nakano, chi preferite?

Negi Haruba ha fatto centro con un concept semplice quanto efficace, quello del romcom con tante pretendenti per il ragazzo, anche se il tutto gettato in un contesto un po' più particolare. The Quintessential Quintuplets è diventato un manga popolare in fretta, poi trasformandosi anche in un anime e migliorando la propria presenza nell'industria.

La storia ruota attorno a Futaro Uesugi, un brillante studente che viene assunto come tutor privato per le gemelle Nakano: Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki. Le cinque gemelle Nakano sono caratterizzate da personalità distinte e contrastanti: Ichika è la sorella maggiore, sofisticata e spesso responsabile; Nino è ribelle e diretta, ma nasconde una parte dolce; Miku è timida e riservata, ma sviluppa una forte passione per lo studio della storia; Yotsuba è energica e vivace, con un cuore gentile; Itsuki è testarda e determinata, ma si preoccupa profondamente per le sue sorelle.

Una delle sfide principali di Futaro è riuscire a distinguere le cinque sorelle, poiché spesso indossano le stesse uniformi scolastiche e cercano di confonderlo, anche se gli spettatori possono individuare con facilità le differenze tra loro, a partire dal taglio di capelli e da alcuni atteggiamenti. Con il tempo, tuttavia, sviluppa una relazione unica con ognuna di loro, scoprendo i loro segreti, sostenendole e aiutandole a superare i loro problemi personali.

La storia di The Quintessential Quintuplets si concentra quindi tutto su questo rapporto tra le cinque gemelle e Futaro. E questo è anche l'argomento principale di questa foto realizzata da diverse cosplayer. Nello scatto, c'è un cosplay delle gemelle Nakano di The Quintessential Quintuplets insieme a Futaro, alle prese con una sessione di studio. Ognuna mostra il suo carattere con simpatia e precisione.

Prese singolarmente, ecco invece un cosplay di Miku Nakano e un cosplay di Itsuki Nakano.