The Quintessential Quintuplets: un cosplay delle cinque gemelle realizzato da Chamomile

L'avventura del manga delle cinque gemelle si è conclusa ormai da oltre un anno. Negi Haruba ha terminato The Quintessential Quintuplets a febbraio 2020 con 122 capitoli, mentre al momento si sta cimentando sul nuovo manga Sentai Daishikkaku.

L'anime, invece, è vicinissimo alla conclusione con la seconda stagione. The Quintessential Quintuplets ha in programma l'ultimo episodio per il 26 marzo 2021, portando a conclusione la storia delle cinque gemelle. Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki si sfideranno per conquistare il cuore di Futaro Uesugi, il fortunato protagonista che si è trovato a fare da insegnante alle scapestrate gemelle Nakano.

Le cinque gemelle hanno preso vita con un quintuplo cosplay portato da Chamomile Chami che possiamo vedere con le foto in basso. In ordine, Chamomile ne ha presentate una al giorno partendo dalla gemella più grande e sbarazzina, Ichika, passando poi alla tsundere Nino, seguita dalla timida Miku, dall'energica Yotsuba e infine dalla più piccola delle gemelle, Itsuki. Tutte hanno l'uniforme scolastica, anche se indossata a proprio modo, e con i capelli dei vari colori presentati nell'anime.

Qual è la vostra gemella preferita in questo cosplay di The Quintessential Quintuplets?