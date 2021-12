The Quintessential Quintuplets: un cosplay di Ichika Nakano, la gemella più grande

Le cinque gemelle di The Quintessential Quintuplets sono tutte diverse tra loro per carattere, hobby, interessi e aspetto, eppure tutte innamorate del protagonista Futaro Uesugi. Nel corso della serie, vengono tutte abbastanza approfondite in modo tale da mettere bene in chiaro quali sono virtù e vizi di tutte e cinque le sorelle della famiglia.

Ognuna ha il proprio arco narrativo di riferimento con cui cerca di approfondire il rapporto con Futaro. Quello di Ichika Nakano coinvolge i suoi ruoli attoriali, dato che la prima delle cinque gemelle di The Quintessential Quintuplets aspira a diventare un'attrice, cosa che le toglie molto tempo libero e possibilità di migliorare i voti a scuola, quest'ultimo un problema che metterà più volte Futaro in difficoltà.

L'attrice del gruppetto tornerà insieme alle altre nel film finale di The Quintessential Quintuplets, ma nel frattempo si presenta anche nella vita vera grazie a Takomayu, cosplayer orientale che ha deciso di impersonarla. Nella foto presente nella notizia c'è quindi un cosplay di Ichika Nakano, la prima delle gemelle, con i capelli corti tendenti verso il rosa, camicetta aperta e un modo di fare molto più sbarazzino e maturo rispetto a quello delle altre. Un modo non male per lenire l'attesa dell'ultimo film della serie.