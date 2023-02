The Quintessential Quintuplets: un cosplay di Miku Nakano, la gemella timida

The Quintessential Quintuplets è il manga è creato da Negi Haruba e segue la vita di un ragazzo geniale, Futaro Uesugi, che a causa dei suoi ottimi voti viene scelto per fare il tutor privato. Il lavoro che gli viene commissionato è però abbastanza sui generis, quasi infernale: viene assegnato a cinque gemelle con personalità uniche.

Pur essendo gemelle, le cinque ragazze sono identiche solo di viso: ognuna di loro sviluppa pian piano un carattere particolare, che le porta poi a dividere anche il modo di vestirsi. Così ogni ragazza ha un tratto caratteristico che la diversificherà dalle sorelle.

Miku Nakano è un personaggio di questa serie e compare insieme a questo gruppetto familiare. Miku è la terza delle cinque gemelle ed è spesso descritta come la più timida e apatica tra di loro, spesso con le cuffie sulla testa per isolarsi dal mondo esterno. La ragazza si concentra molto poco quando si tratta di studiare, e ciò non fa di lei una studentessa modello - come le altre, del resto - a meno che non si tratti di qualcosa inerente i generali del periodo Sengoku. È quindi molto più attenta della media alla storia, essendone appassionata.

Così come le altre gemelle, però, con l'arrivo di Futaro inizierà a cambiare atteggiamento e a concentrarsi di più sullo studio di tutte le materie, ottenendo dei risultati. La cosplayer giapponese Himeko ha voluto portare proprio questo personaggio intento a studiare: il cosplay di Miku Nakano in classe con un libro tra le mani testimonia quanto Futaro abbia avuto effetto su di lei, facendola innamorare anche dello studio.

Dalle altre sorelle, ecco un cosplay di Nino con una smorfia e un cosplay di Itsuki Nakano mentre studia in classe.