The Quintessential Quintuplets: un cosplay di Miku, la terza gemella, vestita per Natale

Le cinque gemelle di The Quintessential Quintuplets sono identiche nel volto, ma non nell'atteggiamento e nelle preferenze. Ognuna di loro ha hobby diversi e un atteggiamento diverso nei confronti di Futaro Uesugi, ma tutte poi tendono ad apprezzarlo di più nel corso del tempo.

Ora le cinque gemelle si preparano a conquistare il suo cuore nel film conclusivo di The Quintessential Quintuplets. Futaro dovrà scegliere una delle cinque ragazze definitivamente, a meno che non si decida per un finale aperto. Quale sarà la gemella vincente? In attesa del film, i fan possono sfruttare altri metodi per decidere, come i cosplay. Anche The Quintessential Quintuplets è molto proposto in questo settore, così come succede per tanti altri anime.

Questo cosplay di Miku Nakano in versione natalizia potrebbe aiutarvi a decidere. Seracoss ha deciso di interpretare la terza gemella, quella con i capelli più scuri, la più taciturna e introversa del quintetto ma la prima che apparentemente viene conquistata da Futaro. Anche col vestito natalizio rosso e bianco con cappello, sono immancabili le sue cuffie, portate al collo per potersi isolare in ogni momento.

Miku però ha molta concorrenza: ecco un cosplay di Ichika Nakano che potrebbe indirizzare verso altre scelte il protagonista di The Quintessential Quintuplets.