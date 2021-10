The Quintessential Quintuplets: il film sequel arriverà in estate!

La divertente ed emozionante epopea delle gemelle Nakano si concluderà a breve. Sui social network, infatti, è stata svelata la finestra di rilascio del film sequel di The Quintessential Quintuplets. In attesa della premiere, le gemelline cominciano a riscaldare l'atmosfera con una key visual piuttosto hot!

La seconda stagione dell'anime, trasmessa in simulcast su Crunchyroll e culminata a fine marzo 2021, aveva lasciato la community con un po' di amaro in bocca. Non ci sarà infatti nessuna Stagione 3, ma solamente un film anime conclusivo.

Il film sequel di The Quintessential Quintuplets, che adatterà gli ultimi quattro volumi del manga firmato Negi Haruba, ha ora una finestra di rilascio ufficiale. Sull'account Twitter dell'anime è stato infatti svelato che la pellicola arriverà nell'estate del 2022. In vista dei caldi mesi estivi, le cinque gemelle Nakano hanno cominciato a riscaldare gli appassionati rendendosi protagoniste di una key visual "caliente" in cui sono in costume da bagno.

The Quintessential Quintuplets: The Movie chiarirà infine chi è la gemellina conosciuta nell'infanzia da Futaro Uesugi, e chi tra le cinque ragazze riuscirà a conquistare il cuore del freddo insegnante di sostegno. E voi, per quale gemellina fate il tifo, Miku, Ichika, Nino, Itsuki o Yotsuba? Prima di salutarvi, vi lasciamo a un cosplay delle cinque gemelle di The Quintessential Quintuplets.