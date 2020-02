The Quintessential Quintuplets finisce: spoiler dall'ultimo capitolo, il 122

Dopo poco più di due anni, The Quintessential Quintuplets è costretto a salutare i suoi fan. Negi Haruba ha creato su Weekly Shonen Magazine uno dei manga romantici più seguiti degli ultimi anni, ottenendo un anime a tempo record ma concludendo anche la storia con i suoi ritmi e senza farsi annebbiare dal successo ottenuto.

Il capitolo 121 di The Quintessential Quintuplets si era concluso con Futaro obbligato dalle cinque gemelle a un ultimo gioco: deve indovinare chi tra le cinque è Yotsuba, dimostrando se il suo amore è quello vero. Gli spoiler del capitolo 122 dell'opera si aprono con la copertina e le pagine a colori che la rivista ha riservato a The Quintessential Quintuplets, dove le cinque gemelle sono in bella vista salutando i fan.

Riprende la cerimonia, che ci fa saltare a prima e dopo il gioco con le gemelle. Futaro indovina una a una le gemelle, partendo da Ichika e andando poi in ordine con Nino, Miku e Itsuki. Quest'ultima gli fa credere per un attimo di aver sbagliato, ma poi conferma la scelta giusta del protagonista. Infine, con Yotsuba al suo fianco, va nella sala in cui si tiene la cerimonia. I due si sposano felicemente e vengono salutati anche dalle quattro sorelle, con Futaro che ringrazia il tempo trascorso con loro grazie al quale è cambiato godendosi di più la vita.

Mentre Futaro e Yotsuba si preparano alla loro futura vita, il protagonista di The Quintessential Quintuplets si ferma ancora una volta a guardarle tutte e cinque vicine, così come lo erano anni prima. Per The Quintessential Quintuplets il volume 14 sarà l'ultimo, mentre sono in programmazione edizioni speciali da parte di Kodansha.