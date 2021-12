The Quintessential Quintuplets: le gemelline in scala 1:1 sono pronte a scaldarvi il cuore

Quando si tratta di merch e oggetti da collezione, industria di anime e manga è sempre pronta a stupire la propria community. L'ultima, dispendiosa novità è a tema The Quintessential Quintuplets, di cui nei prossimi mesi si attende il gran finale.

La storia delle cinque gemelline Nakano e del loro insegnante Uesugi Futaro è giunta al termine, almeno per quanto riguarda la serie anime. Il tanto atteso finale, infatti, lo si vedrà in un lungometraggio sequel in uscita nell'estate del 2022. In attesa di scoprire chi tra Miku, Ichika, Nino, Itsuki e Yosuba conquisterà il cuore dell'insegnante privato, The Quintessential Quintuplets è protagonista di una costosissima collezione.

Di recente, è stato inaugurato del nuovo merch dedicato alle gemelle Nakano, il cui costo si aggira sui 1600 dollari ciascuno. Non parliamo però di figure da collezione, ma di stand in scala 1:1 stampati su acrilico trasparente. Per la collezione completa di questi cartonati, si parla di un totale di ben 8000 dollari, al lordo delle tasse di spedizione. Acquistando uno dei cinque pezzi, gli acquirenti riceveranno in "omaggio" un piccolo portachiavi che rispecchia la ragazza scelta.

Le prevendite per questi oggetti dal prezzo esorbitante sono disponibile sullo shop online di CAnime. E voi, amate a tal punto le protagoniste femminili di The Quintessential Quintuplets da sborsare tale cifra? Ma la vera domanda è, qualcuno sarà mai disposto ad acquistare questi merch? Vi lasciamo aoi dettagli sul film conclusivo di The Quintessential Quintuplets.