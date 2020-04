The Quintessential Quintuplets: una modella per cinque gemelle, quale cosplay preferite?

Enako, famosa modella e cosplayer giapponese classe 1994, ha postato sul suo profilo Instagram cinque differenti photoshoot con indosso i panni di Ichika, Itsuki, Yotsuba, Miku e Nino, le gemelle di The Quintessential Quintuplets. Gli scatti le sono valsi un totale di circa mezzo milione di mi piace.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata ai photoshoot, in cui la modella ha posato con vestiti casual e diversi abiti da matrimonio. Le foto non presentano spoiler riguardanti il nome della gemella vincitrice di The Quintessential Quintuplets, ma vi consigliamo comunque di non cliccare sui commenti per evitare di incorrere in anticipazioni indesiderate.

Enako è una modella, attrice, doppiatrice e cantante molto famosa in Giappone. Nel corso del primo trimestre dell'anno corrente la cosplayer collaborò con Weekly Shonen Jump, posando nelle vesti delle cinque sorelle per celebrare l'uscita dell'ultimo capitolo dell'opera di Negi Haruba. Le foto visibili in calce e pubblicate sul suo profilo personale sono tuttavia inedite sul settimanale di Shueisha.

E voi cosa ne pensate? Quale dei cinque cosplay preferite? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la seconda stagione dell'anime di The Quintessential Quintuplets uscirà ad ottobre, al netto di ulteriori rinvii causa Coronavirus.