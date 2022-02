The Quintessential Quintuplets, Nino in un cosplay giapponese: la seconda gemella risalta

The Quintessential Quintuplets, manga di Negi Haruba conclusosi ormai da tempo su Weekly Shonen Magazine, ha presentato le gemelline più famose del mondo di anime e manga. Futaro Uesugi si ritrova a fare da insegnante a cinque sorelle, tutte identiche per viso ma non per il resto. Carattere, acconciatura e accessori sono infatti unici.

Nino si differenzia subito dalle altre per il carattere freddo e superbo, specie con il povero Futaro a cui non vuole proprio dare ascolto. Il rapporto tra i due sarà uno dei perni di The Quintessential Quintuplets, dato che porterà ad alcuni litigi anche con le altre sorelle. L'evoluzione dei due personaggi darà poi vita a un arco narrativo con una Nino spumeggiante e diretta, trasformandosi in una delle gemelle più amate dell'anime.

Yukime ha voluto omaggiare la seconda gemella. Questo cosplay di Nino la ritrae ancora con i capelli lunghissimi, come li aveva all'inizio di The Quintessential Quintuplets e quindi prima del cambio di look. Il resto centra i dettagli principali della ragazza, come i brillanti occhi azzurri, i nastri a forma di farfalla e il vestito.

Anche alcune delle altre gemelle hanno preso vita: ecco un cosplay di Ichika Nakano e un cosplay della terza gemella Miku.