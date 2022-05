The Quintessential Quintuplets: Nino smorfiosa in questo cosplay simpatico della gemella

Futaro Uesugi pensava di aver vinto al lotto quando gli fu incaricato di fare da tutor con uno stipendio quintuplicato. Lo studente però si ritrova davanti un'amara sorpresa: verrà pagato cinque volte tanto perché avrà cinque allieve a cui insegnare. E così fa la conoscenza delle protagoniste di The Quintessential Quintuplets, le cinque gemelle.

Cinque ragazze dall'aspetto identico, dallo stesso colore dei capelli e relativamente indistinguibili, se non fosse per alcune caratteristiche particolari e per il loro modo di fare. Yotsuba è stata subito la più affabile delle Quintessential Quintuplets, seguita poi da Miku, Ichika e anche la restia Itsuki alla fine ha deciso di seguire gli insegnamenti di Futaro. Quella più difficile da convincere è stata Nino, che si metterà dalla parte del protagonista soltanto dopo un arco narrativo a lei dedicato.

Basta poco per portare la ragazza a cambiare intenzioni, iniziando ad aprirsi e a modificare il proprio atteggiamento. In questo modo, è riuscita a conquistare anche il pubblico di The Quintessential Quintuplets diventando in fretta una delle gemelle più amate. Come sarebbe Nino nella vita vera? Ci pensa Aori a farlo vedere: la cosplayer asiatica presenta il suo cosplay di Nino da The Quintessential Quintuplets mentre fa una smorfia carina in questa foto.

Se il manga è concluso, il film di The Quintessential Quintuplets chiuderà i giochi in versione animata. In contemporanea ci sarà però anche un capitolo speciale con Futaro le cinque gemelle.