The Quintessential Quintuplets: la nuova copertina del manga è dedicata a Yotsuba

L'anime di The Quintessential Quintuplets attende la seconda stagione, già annunciata ma che non arriverà prima del 2020. Intanto però, la storia a fumetti di Negi Haruba sta proseguendo la sua serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha e, con essa, anche la pubblicazione dei volumi tankobon.

Ad eccezione del primo, che raffigurava tutte e cinque le gemelle Nakano, ogni copertina del manga The Quintessential Quintuplets, conosciuto in Giappone col titolo di Gotobun no Hanayome, ha raffigurato una delle gemelle. Dapprima, dai volumi 2 al 6, in semplici abiti scolastici, mentre dal numero 7 sono partite le raffigurazioni delle gemelle con abiti da sposa. Andando in ordine, dopo Ichika, Nino e Miku, è il turno di Yotsuba, protagonista della copertina del volume numero 10.

Come potete vedere nel tweet di Spy_true in calce, Yotsuba non indossa il solito fiocco, ma al suo posto c'è una ghirlanda di rose bianche. La ragazza fa una boccaccia con la mano coperta da un guanto e mentre indossa un abito da sposa leggermente differente da quello delle sorelle precedenti. Il volume conterrà i capitoli dal 78 all'86, ovvero quelli dell'arco della gita a Kyoto, mentre il successivo avrà sicuramente come protagonista in copertina la quinta gemella Itsuki in abito da sposa.

Resta da capire quale sarà la copertina dal dodicesimo volume in poi, sempre ammesso che Negi Haruba non concluda The Quintessential Quintuplets entro soli otto capitoli.