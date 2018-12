The Quintessential Quintuplets: poster e trailer per l'anime sulle cinque gemelle

Dopo appena un anno di pubblicazione, ad agosto è stato annunciato l'anime TV per The Quintessential Quintuplets, conosciuto in patria con il nome di Gotobun no Hanayome, e ora possiamo finalmente dare un'occhiata al trailer, una key visual e alla sigla d'apertura.

In alto alla news potete vedere il primo trailer di The Quintessential Quintuplets che mostra i sei personaggi principali, Fuutarou Uesugi e le cinque sorelle gemelle Nakano: Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki. Il trailer della durata di poco più di un minuto ci fa ascoltare anche l'opening della stagione, "Gotōbun no Kimochi" (I sentimenti del quintupletto), cantata da Nakano-ke no Itsuko (Le cinque gemelle della famiglia Nakano), un gruppo creato appositamente per l'occasione dalle cinque doppiatrici che si occuperanno di dare la voce alle gemelle. L'ending sarà invece "Sign", cantata da Aya Uchida.

In calce alla notizia trovate anche una key visual ritraente sempre i sei protagonisti. The Quintessential Quintuplets sarà in onda sulle televisioni nipponiche a partire dall'11 gennaio 2019 su Sun TV e BS-TBS. Il manga è attualmente in serializzazione in Giappone sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha e ha visto il mese scorso la pubblicazione del settimo volume.