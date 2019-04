The Quintessential Quintuplets si prepara alla seconda stagione?

Tra i tanti anime andati in onda durante la stagione invernale, non si può non ricordare The Quintessential Quintuplets. Tratto dal manga Gotoubun no Hanayome di Negi Haruba, l'anime di dodici episodi è stato trasmesso sulle TV nipponiche e su Crunchyroll a livello mondiale tra gennaio e marzo, conquistando tanti fan in tutto il globo.

Le cinque gemelle protagoniste di The Quintessential Quintuplets, infatti, sono salite subito alla ribalta come migliori protagoniste femminili della stagione invernale, risultando presenti in molte classifiche. Dopo una prima stagione che si è conclusa anche con qualche polemica, potrebbe esserci un futuro per l'anime.

L'account ufficiale dell'anime di The Quintessential Quintuplets ha infatti rivelato che il 5 maggio, una data particolare a causa della doppia presenza del numero 5, ci sarà un evento speciale dedicato alla serie. Il giorno è indubbiamente particolare e, considerata la popolarità ottenuta non sarebbe strano se l'anime ottenesse una seconda stagione. Dopotutto, dopo la trasmissione della serie sulle TV nipponiche, anche il manga ha raddoppiato la sua popolarità, risultando uno dei manga più venduti della settimana e superando addirittura il volume 36 The Seven Deadly Sins di ben 40 mila copie.

In calce potete vedere il tweet ufficiale dell'account con un'illustrazione che ritrae le cinque gemelle Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki. Qual è la vostra preferita tra le protagoniste, e quale riuscirà a sposare Fuutarou?