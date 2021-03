The Quintessential Quintuplets rinnovato per una terza stagione: sarà l'ultima

L'adattamento anime di The Quintessential Quintuplets è stato rinnovato per una terza e ultima stagione, secondo quanto rivelato pochi istanti fa dal profilo Twitter ufficiale dell'opera. La serie tornerà con un'ultima stagione da un cour in cui saranno adattati i quattro Volumi finali, scrivendo così il lieto fine sulla storia di Negi Haruba.

Vi ricordiamo che la prima stagione della serie anime ha adattato i primi 4 Volumi dell'opera dell'autore giapponese, ormai conclusasi da più di un anno con la pubblicazione del Volume 14. La seconda stagione ha avuto una produzione travagliata a causa del Covid, ma dopo più di due anni di attesa è finalmente terminata adattando i successivi sei Volumi, dal 5 al 10. La terza stagione potrebbe arrivare a fine 2022 e adatterà gli ultimi tre archi narrativi, dalla vacanza estiva all'arco finale.

Essendosi conclusa nel febbraio del 2020, la serie presenta un altissimo rischio spoiler, quindi vi consigliamo di ingannare l'attesa per la Stagione 3 acquistando i Volumi restanti portati in Italia da J-Pop o evitando completamente discussioni online, forum, video su YouTube e via dicendo, in modo da ridurre al minimo il rischio di qualsivoglia anticipazione.

Tornando all'anime, maggiori dettagli su staff e periodo d'uscita saranno presumibilmente rivelati entro la prima metà del 2022, ma dovrebbe essere certo il ritorno da parte dei componenti del cast. Vi ricordiamo che in Italia la serie è visibile legalmente e gratuitamente su Crunchyroll.