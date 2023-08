The Quintessential Quintuplets: rivelata l'uscita dello special sulla spiaggia

The Quintessential Quintuplets Movie segna la fine della storia amorosa delle gemelle Nakano, che tuttavia stanno per tornare in scena. L'anime tratto dal manga di Negi Haruba debutterà infatti con uno speciale diviso in due parti in arrivo molto presto.

Il 14 luglio 2023 è stato proiettato nei cinema giapponesi Quintessential Quintuplets∽, un anime special che adatta alcune scene trascurate dalla serie animata, tra cui la classica vacanza estiva onnipresente nelle romcom. Presto, questo progetto arriverà anche oltreoceano, anche se a quanto pare non nelle sale.

Nelle ultime ore è stato rivelato che Quintessential Quintuplets∽ verrà trasmesso anche in TV, sull'emittente TBS, ma come un episodio speciale diviso in due parti. La prima puntata del nuovo anime di The Quintessential Quintuplets arriverà il 2 settembre 2023, mentre la seconda una settimana più tardi, il 9 settembre. Molto probabile che sia Crunchyroll ad occuparsi della trasmissione italiana in simulcast streaming, visto che sul palinsesto della piattaforma è già disponibile tutta la serie.

La produzione di questo episodio speciale di The Quintessential Quintuplets è affidata a Studio SHAFT, che succede a Bibury Animation Studio (Stagione 2) e Tezuka Productions, con cui aveva collaborato alla prima stagione dell'anime. E voi siete pronti ad affrontare questa nuova avventura al fianco delle cinque gemelle e del loro istruttore privato?