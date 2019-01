The Quintessential Quintuplets: rivelate opening ed ending ufficiali

Gotobun no Hanayome, ovvero The Quintessential Quintuplets, ha visto partire il proprio anime la scorsa settimana. Con il secondo episodio in linea d'arrivo, possiamo dare anche uno sguardo alla sigla d'apertura e alla sigla di chiusura che ci accompagneranno nei dodici episodi della serie.

Nei tweet che potete vedere in calce di Moetron sono presenti entrambe le canzoni di The Quintessential Quintuplets. L'opening si intitola "Gotōbun no Kimochi" (I sentimenti del quintupletto) ed è interpretata da un gruppo creato appositamente per l'occasione e composto dalle cinque doppiatrici delle gemelle denominato Nakano-ke no Itsuko (Le cinque gemelle della famiglia Nakano). La sigla di chiusura, invece, è "Sign", interpretata da Aya Uchida.

The Quintessential Quintuplets è un manga scritto e disegnato da Negi Haruba e pubblicato tra le pagine del Weekly Shonen Magazine dal 9 agosto 2017. La serie segue la storia di Fuutarou Uesugi e di come ha conosciuto la donna che sta per sposare, scelta tra cinque gemelle. Anni prima del matrimonio, durante il periodo liceale, Fuutarou trova un nuovo lavoro con una paga cinque volte più elevata, dove dovrà fare da tutor a una studentessa. Ciò che scopre, però, una volta arrivato all'appartamento, che le studenti a cui dovrà insegnare sono ben cinque, cinque sorelle gemelle. Fuutarou dovrà quindi caricarsi la responsabilità di conoscere bene le attitudini di ogni sorella e capire come farle migliorare nello studio.