The Quintessential Quintuplets: rivelato quando arriverà la seconda stagione

Quest'anno hanno fatto la loro comparsa diversi anime diventati rapidamente popolari. Uno tra questi è quello con le protagoniste Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki, le cinque gemelle di The Quintessential Quintuplets che, nella loro gara per conquistare Fuutarou, hanno creato delle vere e proprie guerre tra i fan della serie.

I fan avranno ancora tempo per decidere chi è la gemella più popolare, considerato che c'è ancora molta storia da narrare e tante caratteristiche da approfondire. E molto di questo sarà fatto in The Quintessential Quintuplets stagione 2 la quale è stata finalmente ufficializzata in arrivo per il gennaio 2020. La serie tornerà quindi esattamente a un anno di distanza dallo scorso esordio, ma non si sa ancora se il numero di episodi sarà nuovamente 12 oppure se verrà prolungato con 24 episodi.

Il manga di Negi Haruba, conosciuto in Giappone col titolo di Gotobun no Hanayome, vede Fuutarou, un liceale sempre in cima alle graduatorie degli esami, diventare il tutor di cinque gemelle assolutamente terribili nello studio. Il ragazzo è praticamente obbligato ad accettare il lavoro a causa delle sue condizioni familiari, e lo stipendio che gli viene offerto è troppo allettante per rinunciare. Durante le sessioni di studio e le varie vicissitudini, tuttavia, le cinque gemelle avranno approcci diversi col ragazzo, creando nuove relazioni. La serie ha vinto, insieme a To Your Eternity, il Kodansha Manga Award di quest'anno.