The Quintessential Quintuplets saluta i fan con il botto: rivista completamente esaurita

È stato uno dei manga romantici harem più apprezzati degli ultimi anni: The Quintessential Quintuplets, conosciuto anche con il nome Gotobun no Hanayome, si è ormai concluso. Era già stato annunciato da tempo che l'opera avrebbe visto il termine con il volume 14, il cui ultimo capitolo è il 122 pubblicato su Weekly Shonen Magazine questa settimana.

Ma proprio la rivista della casa editrice Kodansha ha dovuto annunciare via Twitter un dato piuttosto interessante. I fan hanno infatti preso d'assalto le fumetterie e le edicole giapponesi per mettere le mani su Weekly Shonen Magazine numero 12, contenente il capitolo conclusivo di The Quintessential Quintuplets. Il risultato è stato l'esaurimento di tutte le copie del suddetto numero, un risultato con pochi precedenti per Weekly Shonen Magazine.

La casa editrice ringrazia per il successo e avvisa dell'arrivo di alcune ristampe. Intanto, i fan di The Quintessential Quintuplets possono prepararsi per la nuova edizione: sarà infatti pubblicato il manga in versione completamente a colori, mentre continuano ad attivarsi nuovi eventi dedicati alle cinque gemelle. Insomma, il Giappone è stato colpito dalla febbre delle gemelle Nakano che sicuramente proseguirà fino all'arrivo della stagione 2 di The Quintessential Quintuplets.