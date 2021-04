The Quintessential Quintuplets, niente Stagione 3: in arrivo un film conclusivo nel 2022

L'account Twitter ufficiale di The Quintessential Quintuplets ha annunciato in data odierna che la terza stagione dell'anime non si farà, e che al suo posto lo studio ha optato per un lungometraggio conclusivo in uscita nel 2022. Il film, intitolato semplicemente The Quintessential Quintuplets: The Movie, adatterà quindi gli ultimi 4 Volumi del manga di Negi Haruba.

Per chi di voi non avesse seguito la produzione dell'anime, ricordiamo che la prima stagione della serie tv ha adattato 4 Volumi dell'opera dell'autore giapponese, ormai conclusasi da più di un anno con la pubblicazione del Volume 14. La seconda stagione ha avuto una produzione travagliata a causa del Covid, ma dopo più di due anni di attesa è terminata adattando i successivi sei Volumi, dal 5 al 10. Il film adatterà quindi i Volumi dall'11 al 14 compresi, svelando la vincitrice del cuore di Futaro Uesugi.

L'anime di The Quintessential Quintuplets ha adattato gli archi narrativi del manga in maniera più o meno fedele, con pochi capitoli saltati tra un arco narrativo e l'altro. Al momento rimangono due saghe importanti da trasporre più l'epilogo, quindi possiamo aspettarci che la pellicola duri intorno alle due ore.

Per quanto riguarda la produzione del lungometraggio, per il momento sappiamo solo che i ragazzi di Bibury Animation Studios torneranno a curare le animazioni, e che tutti i componenti del cast torneranno a prestare la propria voce ai rispettivi personaggi. Maggiori dettagli saranno svelato entro la fine del 2021.