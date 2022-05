The Quintessential Quintuplets: la studiosa Itsuki in un cosplay in classe

Le cinque gemelle di The Quintessential Quintuplets sono tutte diverse tra loro, nonostante provengano dalla stessa madre e siano nate in pratica contemporaneamente. Sicuramente però sono tutte poco inclini allo studio, anche se c'è chi ci prova più di altre. L'ultima gemella in ordine di nascita, Itsuki, è la più attenta a questo.

In attesa del gran finale di The Quintessential Quintuplets che chiuderà definitivamente la storia in versione animata, portando le cinque gemelle ognuna verso il proprio percorso e, magari, anche verso l'ambito Futaro Uesugi, vediamo questo cosplay di Itsuki Nakano. Come dice il suo nome, che contiene il kanji di "cinque" in giapponese, è lei l'ultima gemella nata del quintetto ed è anche la prima a incontrare Futaro in tempi recenti.

Proprio con lui avrà subito un alterco, ma la ragazza è decisa ad alzare i propri voti e verrà aiutata dal protagonista in diversi frangenti. Anche in questa versione realistica pensata da Aori, Itsuki è decisa più che mai a darsi da fare per raggiungere il proprio sogno ed è così in aula a prendere appunti per riuscire a passare gli esami senza battere ciglio. E passando a un'altra gemella, non perdetevi questo cosplay di Nino, la seconda del gruppo di sorelle.