The Quintessential Quintuplets: una stupenda Itsuki è la protagonista della copertina 11

Le cinque gemelle sono attualmente in pausa in versione animata, mentre il manga di The Quintessential Quintuplets è ancora in corso su Weekly Shonen Magazine. La storia è ancora nel pieno dello svolgimento, con Fuutarou che non ha scelto chi tra le cinque ragazze sarà la sua futura sposa. Intanto il manga sta per tornare in fumetteria.

Al momento The Quintessential Quintuplets è uno dei manga più di successo di Weekly Shonen Magazine insieme a The Seven Deadly Sins. La serie, in Giappone chiamata Gotobun no Hanayome, ha subito una forte spinta di popolarità grazie alla serie animata della stagione invernale 2019 e torna quindi in fumetteria con una nuova carica.

Dopo le copertine dedicate alle quattro gemelle Ichika, Nino, Miku e Yotsuba vestite da sposa, ora è il turno di Itsuki, mostrata con l'abito nuziale sul tankobon 11 di The Quintessential Quintuplets. In calce potete vedere un'anteprima dell'illustrazione ufficiale, con Itsuki Nakano mentre alza il dito mignolo, quello che viene usato per indicarla. Per la popolarità, la casa editrice Kodansha ha anche deciso di promuovere la serie mostrando quest'illustrazione sui treni giapponesi.

Dopo questa, a chi sarà dedicata la nuova immagine di copertina? E chi sarà la fortunata sposa di Fuutarou Uesugi? The Quintessential Quintuplets tornerà con la seconda stagione a gennaio 2020.