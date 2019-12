The Quintessential Quintuplets sta per terminare! Svelato l'arrivo dell'ultimo volume

Le cinque gemelle di The Quintessential Quintuplets stanno lottando tra loro a colpi di seduzione e abilità per conquistare il protagonista Futaro Uesugi. Il ragazzo ha dovuto reggere all'onda d'urto imprevista sia nel manga che nell'anime, ma sembra che alla fine stia per cedere. Sì, la fine è ormai vicina, come ha fatto sapere lo stesso autore.

Negi Haruba ha pubblicato quest'oggi, data di uscita di Weekly Shonen Magazine numero 52, un tweet piuttosto chiaro: The Quintessential Quintuplets si concluderà con il tankobon 14. Facendo due conti viene quindi confermato che rimangono tra i due e i tre mesi di vita al manga.

Nel numero della rivista appena pubblicato, infatti, è stato inserito il capitolo 113 che termina il volume 13, in programma per gennaio. I lettori, proprio in questa settimana, hanno potuto scoprire chi è la ragazza del quintetto prescelta dal protagonista, pertanto è rimasto ben poco da raccontare per l'autore.

The Quintessential Quintuplets ha da poco pubblicato artbook e volume 12, mentre durante il 2020 arriverà la seconda stagione dell'anime. La serie inoltre è arrivata quinta nella classifica generale dell'anno dove ha vinto Demon Slayer. Avete già scelto la vostra gemella preferita?