The Quintessential Quintuplets the Movie: uscita e trailer per il gran finale!

In occasione dell'Anime Japan 2022, TBS Animation ha condiviso un nuovo trailer di The Quintessential Quintuplets the Movie, lungometraggio anime che segnerà il gran finale dell'avventura amorosa delle gemelle Nakano e del loro insegnante privato Futaro Uesugi.

A pochissimi giorni dal reveal del poster del film di The Quintessential Quintuplets, arriva anche un teaser trailer. La clip, che trovate nell'articolo, mostra le quattro sorelle in abiti da sposa, pronte a lottare tra loro per conquistare il cuore dell'amato Futaro.

La serializzazione del manga scritto da Negi Haruba è cominciata su Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 2017, per concludersi nel 2020. L'adattamento animato conta due stagioni all'attivo, con il prossimo film che metterà un punto alla storia. Viene dunque confermato che non ci sarà alcuna terza stagione.

The Quintessential Quintuplets the Movie debutterà nei cinema giapponesi dal 20 maggio 2022. Al momento, di una futura release internazionale non è stato fatto alcun cenno. Il film dovrebbe tuttavia oltrepassare i confini nazionali, dato il successo della serie oltreoceano. La pellicola avrà una durata di 130 minuti, e riunirà cast e staff della serie anime. Dopo aver conquistato la fiducia delle ragazze, ora Uesugi è preda delle loro brame. Sarà Nino, splendida in questo cosplay giapponese di The Quintessential Quintuplets, a prendere in sposa l'insegnante?