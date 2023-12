The Quintessential Quintuplets: la timida Miku in un cosplay incantevole

Diventato in poco tempo uno dei manga più popolari e conosciuti per gli appassionati del genere harem e delle commedie romantiche, The Quintessential Quintuplets scritto e disegnato di Negi Haruba, si è ormai concluso, ma le cinque gemelline coprotagoniste insieme a Futaro, continuano a conquistare i fan e a venire omaggiate con fedeli cosplay.

L’ultimo esempio è l’interpretazione di Miku Nanako da parte della cosplayer cinese nota sui social come Vamoko. Il risultato, come potete vedere dall’immagine riportata in fondo alla pagina, dove l’appassionata ha cercato di ricreare una sequenza vista nell’anime, è impressionante per fedeltà, attenzione ai dettagli come le cuffie con lo stesso simbolo, o addirittura la posizione dei ciuffi di capelli.

Miku è, tra le cinque sorelle gemelle Nanako, sicuramente la più timida, composta, e per questo la più riflessiva e intelligente, e, come evidenzia anche la presenza delle cuffie nel cosplay, è una grande appassionata di musica e della storia del Giappone feudale, in particolare dei generali di quell’epoca. Tale interesse le servirà per iniziare a migliorare nello studio, anche grazie agli insegnamenti di Futaro.

Ricordiamo infine che è stato pubblicato un episodio speciale di The Quintessential Quintuplets, prodotto dallo studio SHAFT e in cui viene adattata la vacanza estiva mai arrivata nella serie regolare, e vi lasciamo ad un’illustrazione in cui le gemelle sono state immaginate come dei ragazzi da parte di un fan.

