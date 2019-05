The Quintessential Quintuplets e To Your Eternity vincono il Kodansha Award

I manga in Giappone sono un'istituzione e le varie case editrice fanno a gara per aggiudicarsi le storie più popolari e di successo. Di conseguenza sono nate diversi premi che, ogni anno, vengono assegnati ai manga più meritevoli. Uno degli ultimi rivelati è stato il Kodansha Award che tra le sue categorie ha eletto The Quintessential Quintuplets.

Il manga di Negi Haruba che a breve avrà la seconda stagione dell'anime The Quintessential Quintuplets è stato premiato al 43esimo Kodansha Manga Award nella categoria miglior shonen. Il premio è condiviso con un altro titolo di casa Kodansha, To Your Eternity di Yoshitoki Oima, anch'esso pubblicato sul celebre settimanale Weekly Shonen Magazine. Tra gli altri candidati figuravano Act-Age, il titolo di Weekly Shonen Jump, e Ao-chan Can't Study.

La premiazione è poi proseguita con il miglior manga shojo, quest'anno assegnato a Perfect World di Rie Asuga e che competeva con serie come Kiss Me at the Stroke of Midnight, Nagi no Oitoma e Our Precious Conversations. La categoria successiva è quella del miglior manga in generale, assegnata a Kinō Nani Tabeta? di Fumi Yoshinaga e, infine, sono stati assegnati anche dei premi speciali a due serie fumettistiche fondamentali del panorama nipponico: le serie di Kosaku Shima di Kenshi Hirokane, pubblicate nel corso degli anni sulle riviste Morning e Evening, e Hajime no Ippo, il manga sul pugilato in corso dagli anni novanta di George Morikawa.

Quest'anno nella giuria figuravano mangaka come Ken Akamatsu e Oh! Great, quest'ultimo al lavoro su Bakemonogatari. Lo scorso anno il vincitore fu Beastars.