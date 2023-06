The Quintessential Quintuplets: il trailer del nuovo anime porta in spiaggia le gemelline

Il genere delle commedie romantiche spopola e parte del merito è da ricondursi al grande successo ottenuto negli ultimi anni da The Quintessential Quintuplets. La storia delle cinque gemelle Nakano e del loro insegnante privato Futaro ha conquistato il pubblico, a tal punto che l'avventura proseguirà anche dopo il finale.

La trama del manga di Negi Haruba è giunta a conclusione con il debutto di The Quintessential Quintuplets The Movie, il primo lungometraggio del franchise che ha messo fine all'anime dopo due stagioni televisive di assoluto successo. Nonostante ciò, le gemelle torneranno presto con una nuova serie.

Da ormai qualche mese è stato annunciato un nuovo anime per The Quintessential Quintuplets, di cui finalmente arriva un filmato promozionale. Lo speciale di The Quintessential Quintuplets andrà in onda in estate e come possiamo vedere dal trailer porterà le gemelle Nakano in spiaggia.

The Quintessential Quintuplets ~ debutterà nelle sale giapponesi dal 14 luglio, per cui l'episodio sarà caratterizzata dalla durata di almeno un'ora. L'episodio in spiaggia è assolutamente canonico, poiché andrà ad adattare dei capitoli del manga di Negi Haruba che erano stati tralasciati dalle stagioni precedenti e dal film conclusivo. Al momento ancora non sappiamo quando questo progetto di SHAFT Studios, che prende il posto di Bibury Animation Studios responsabile dei precedenti progetti dell'anime, esordirà in Europa. Molto probabilmente sarà ancora una volta Crunchyroll a portare oltreoceano The Quintessential Quintuplets.