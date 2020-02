The Quintessential Quintuplets 2: il primo trailer conferma la data di uscita

L'emittente televisiva giapponese TBS Entertainment ha recentemente confermato la data di uscita di The Quintessential Quintuplets 2, la nuova stagione dell'anime tratto dal manga di Negi Haruba. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo trailer ufficiale, in cui vengono mostrato le cinque gemelle e il protagonista Futaro Uesugi.

La prima stagione della serie ha adattato i primi 32 capitoli dell'opera di Negi Haruba, conclusasi oggi con la sua ultima pubblicazione. La seconda stagione quindi dovrebbe, al netto di sempre più probabili tagli, trasporre gli eventi raccontati nei capitoli dal 33 al 64 circa.

In totale il manga di The Quintessential Quintuplets è composto da 122 capitoli, dunque dovrebbe esserci materiale sufficiente per la realizzazione di quattro stagioni da dodici episodi l'una. A quanto pare però, alcune voci avrebbero confermato un pesante taglio nella parte centrale, e di conseguenza la serie potrebbe concludersi con la messa in onda della stagione tre. I due problemi che dovrebbero aver portato a questa decisione - ancora da confermare - riguarderebbero da una parte la paura degli spoiler visto che l'identità della sposa è ormai nota da diversi mesi, e dall'altra il crescente disinteresse del pubblico verso l'opera, normale conseguenza dovuta conclusione del manga.

La seconda stagione di The Quintessential Quintuplets debutterà nell'ottobre del 2020, oltre un anno e mezzo dopo la messa in onda dei primi dodici episodi. La serie sarà diretta da Kaori presso lo studio di animazione Bibury Animation Studio, in sostituzione quindi all'ex regista Satoshi Kuwabara e allo studio Tezuka Production. Il manga si è concluso oggi con la distribuzione del capitolo 122.