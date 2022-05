The Quintessential Quintuplets: un nuovo trailer del film per il compleanno delle gemelle

Il 5 maggio, gli appassionati festeggiano il compleanno di Nino, Miku, Ichika, Yotsuba e Itsuki. Per festeggiare la nascita delle cinque gemelline NakanoIl 20 m, è stato rilasciato un nuovo trailer di The Quintessential Quintuplets, il film che a fine maggio metterà fine alla storia con Futaro Uesugi.

Quest'oggi si celebra il compleanno delle protagoniste femminili dell'opera di Negi Haruba e per festeggiare le cinque sorelle nel migliore dei modi, è stato condiviso un filmato promozionale del lungometraggio anime in uscita il 20 maggio nelle sale giapponesi.

Dopo due stagioni televisive anime, lo staff al lavoro sulla serie ha deciso di chiudere l'opera con una pellicola cinematografica. Questa, dopo alcune vicissitudini, sta finalmente per fare il suo debutto. In vista dell'uscita del film, TBS Animation ha pubblicato un nuovo trailer in cui, mentre Futaro parla in sottofondo, abbiamo un assaggio di ciò che accadrà.

L'anime movie sarà accompagnato da un capitolo extra del manga The Quintessential Quintuplets, serie giunta al termine nel 2020. Mentre i lettori dell'opera di Haruba già conoscono la "prescelta" di Uesugi, per gli spettatori dell'anime è ancora tutto da scoprire. Quale tra le gemelle Nakano conquisterà il cuore dell'insegnate privato? Al momento, non si hanno ancora informazioni per l'uscita internazionale del lungometraggio.