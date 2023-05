The Quintessential Quintuplets: l'uscita del nuovo anime per il compleanno delle gemelline

Il 5 maggio nel manga scritto e disegnato da Negi Haruba si festeggia il compleanno delle gemelle Nakano, protagoniste di The Quintessential Quintuplets al fianco del loro maestro Futaro. Per celebrare questa ricorrenza è stato pubblicato un nuovo trailer che svela la data di uscita del nuovo anime di The Quintessential Quintuplets.

Ichika, Nino, Miku e Yotsuba festeggiano il loro compleanno in data 5 maggio. A fare eccezione è Itsuki, l'unica delle gemelle Nakano a essere nata il 6 maggio a causa dello scoccare della mezzanotte nel mezzo del parto. Per omaggiare le cinque ragazze, sono stati diffusi ulteriori dettagli sul nuovo anime di The Quintessential Quintuplets.

Mentre su Crunchyroll arriva The Quintessentual Quintuplets Movie, il lungometraggio che mette fine alle vicende della storia narrata da Negi Haruba, lo staff dell'adattamento rivela la data di uscita del prossimo anime di The Quintessential Quintuplets. Il progetto intitolato The Quintessential Quintuplets ~ debutterà il 14 luglio nelle sale giapponesi.

Come descritto dal sito ufficiale, The Quintessential Quintuplets ~ è l'adattamento di un arco non mostrato nella serie anime. A soli sei mesi dalla fine della vita scolastica di Futaro e delle gemelle Nakano, le vacanze estive hanno inizio. Futaro dirò alle gemelle che prenderà una pausa dal suo lavoro di tutor per concentrarsi sullo studio per l'imminente esame di ammissione all'università. Le gemelle Nakano si rattristeranno, ma improvvisamente riceveranno una telefonata. Lo speciale verrà prodotto da SHAFT Studios, e non da Bibury Animation Studios che si era occupato dei precedenti lavori.