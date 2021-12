The Quintessential Quintuplets: uscita, trailer e visual per il lungometraggio conclusivo

La commedia d'amore tra Futaro Uesugi e le cinque gemelline Nakano culminerà in un lungometraggio anime, in uscita nell'estate del 2022. Chi tra Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki conquisterà il cuore dell'insegnante privato? In attesa di scoprirlo, ecco key visual e teaser trailer di The Quintessential Quintuplets - Movie!

A qualche mese dall'annuncio della finestra di rilascio estiva, finalmente TBS Animation, studio d'animazione che si occuperà del film, ha mostrato un teaser. Il filmato, della durata di appena 38 secondi, è stato accompagnato da una key visual promozionale in cui vediamo le gemelle Nakano immerse nei loro sospiri d'amore.

The Quintessential Quintuplets - Movie, debutterà nelle sale giapponesi il 20 maggio 2022 e porrà fine all'anime basato sul manga scritto da Negi Haruba. La trama del film vedrà Uesugi affrontare i problemi scolastici delle sue cinque allieve, tra cui si nasconde la misteriosa bambina della fotografia, il suo primo e unico amore.

Lo staff del film include Masato Jinbo come regista, Keiichirou Oochi come sceneggiatore e Masato Katsumata come character designer. Il manga che ha ispirato la serie ha debuttato nel 2017 sotto l'etichetta Kodansha e la serializzazione si è conclusa con 14 tankobon.

