The Quintessentail Quintuplets, ecco un nuovo poster promozionale per il film

Il sito ufficiale del prossimo adattamento cinematografico del franchise The Quintessential Quintuplets (Gotoubun no Hanayome) ha rilasciato la terza immagine promozionale del progetto. L'uscita del film nei cinema giapponesi è prevista per il 20 maggio.

Il comunicato ha anche annunciato che il film avrà un panel informativo il primo giorno dell'evento "AnimeJapan 2022" il 27 marzo, con i doppiatori Yoshitsugu Matsuoka (Futaro Uesugi), Ayana Taketatsu (Nino Nakano) e Ayane Sakura (Yotsuba Nakano). Data la loro partecipazione, ci si potrebbero aspettare nuove informazioni sul progetto. Trovate qui il trailer del film di The Quintessential Quintuplets.

Negi Haruba ha pubblicato il manga sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha tra agosto 2017 e febbraio 2020, per un totale di quattordici volumi. L'opera ha ispirato un adattamento anime in dodici episodi prodotto da Tezuka Productions Studios, diretto da Satoshi Kuwabara e uscito nel gennaio 2019. Una seconda stagione di dodici episodi è stata prodotta da Bibury Animation Studios e ha debuttato nel gennaio 2021. Il film conclusivo è in arrivo per maggio 2022.

Nello staff di produzione troviamo Kaori Fujita (Endro~!, How to Keep a Mummy, Yuyushiki) che ha assunto la direzione della seconda stagione alla Bibury Animation Studios, sostituendo Satoshi Kuwabara presso Tezuka Studios Productions. Keiichirou Ouchi (Adachi to Shimamura, Girlfriend Girlfriend, Machikado Mazoku) ha scritto e supervisionato le sceneggiature. Masato Katsumata (Azur Lane, Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - I. Presage Flower) si è occupato del character design e della direzione dell'animazione.

"Fuutarou Uesugi è un eccellente studente delle superiori, ma conduce una vita difficile. La sua personalità distaccata e la sua natura solitaria lo hanno lasciato senza amici, e suo padre è pieno di debiti, costringendo la sua famiglia a lottare per sopravvivere. Un giorno, durante la sua pausa pranzo, Uesugi litiga con una studentessa appena trasferita che ha reclamato il "suo posto", causando reciproca antipatia.

Quello stesso giorno, gli si presenta un'occasione d'oro per pagare il debito della sua famiglia: un lavoro di insegnante privato per la figlia di una famiglia ricca, con un salario cinque volte superiore a quello di mercato. Accetta l'offerta, ma è sconvolto nello scoprire che il cliente, Itsuki Nakano, è la ragazza che ha già incontrato.

Dopo aver cercato senza successo di ottenere l'approvazione di Itsuki, Uesugi scopre che i suoi problemi non finiscono qui: Itsuki è in realtà una gemella, quindi oltre a lei, deve anche fare da tutor alle sue sorelle: Miku, Yotsuba, Nino e Ichika che, nonostante la minaccia molto reale di essere bocciate, non vogliono avere niente a che fare con un tutor. Tuttavia, il sostentamento della sua famiglia è in gioco, così Uesugi insiste, fermo nella sua determinazione di liberare le sorelle dal loro odio per lo studio e condurle con successo al diploma.

In ultimo vi lasciamo con un cosplay a tema The Quintessential Quintuplets della gemella Nino.