The Reincarnation of the Strongest Exorcist In Another World: nuovo trailer

The Reincarnation of the Strongest Exorcist In Another World è la storia di Haruyoshi, il più forte divinatore della sua epoca. Tradito dai propri compagni, si trova a toccare la morte con un dito. Ricolmo di voglia di continuare a vivere e di speranze, nel suo ultimo istante, lancia uno speciale incantesimo di reincarnazione, il quale avrà successo, portandolo però in un'altra realtà.

Ad agosto uscì l'anteprima di The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World che già promise alte aspettative. Il sito ufficiale di The Reincarnation of the Strongest Exorcist In Another World, l'anime della serie di light novel isekai, scritte da Kiichi Kosuzu e illustrate da Shiso (primo volume) e Kihiro Yuzuki, ha svelato il primo video promozionale, con un nuovo membro del cast e il nome degli artisti dietro la sigla.

La band angela esegue la sigla di apertura dell'anime e il brano si chiama "Reconnection", mentre i membri del cast Azumi Waki, Nene Hieda e Akari Kitō eseguono la sigla finale, "Link", nei panni dei rispettivi personaggi.

Il nuovo membro del cast di The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World svelato è Kaede Hondo, che ricopre il ruolo di Fiona Urd Alegreif, la principessa dell'Impero Urdweit, visibile in calce alla notizia.

L'anime sarà presentato in anteprima su Tokyo MX e BS11 a gennaio 2023. Crunchyroll trasmetterà in streaming la serie in contemporanea con il Giappone.

