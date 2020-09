The Relative Worlds e L'Organo Genocida tra le novità di settembre di Anime Factory

Anime Factory, l'etichetta legata all'animazione giapponese di Koch Media, è una realtà che sta prendendo piede sempre più insistentemente nel territorio del Bel Paese. La compagnia, infatti, ha avvitato una lunga campagna di acquisizioni atte a incrementare il catalogo anime dell'azienda.

Solo circa un mese fa, il distributore annunciò l'acquisto dei diritti dell'ultimo film di Yuhei Sakuragi, "Anche se il mondo finisse domani - The Relative Words". La pellicola arriverà presto anche in edizione home video il prossimo 24 settembre con tanto di 6 carte da collezione e un booklet esclusivo di 24 pagine con speciali e interviste. Anime Factory descrive la trama del film quanto segue:

Shin è uno studente di Tokyo che frequenta la terza superiore. Un giorno viene avvicinato da Jin, un ragazzo identico a lui nell’aspetto che afferma di venire da un altro mondo. Secondo Jin esiste un mondo contrapposto rispetto al nostro, dove il Giappone è un regno governato dalla dispotica principessa Kotoko. Jin è giunto a Tokyo allo scopo di eliminare Kotoko. Per farlo deve uccidere Kotori, l'amica più intima di Shin, che è la controparte della principessa in questo mondo."

Al lungometraggio, inoltre, si aggiunge anche l'ultimo capitolo della trilogia di Project Itoh, progetto dedito all'ammendamento in forma animata dei romanzi di Sastoshi Itoh. Anche il cofanetto de "L'Organo Genocida" debutterà il 24 settembre con una serie di extra tra cui un booklet, una maxi card e tante altre cose. La sinossi della pellicola recita:

"In seguito alla distruzione di Sarajevo ad opera di un ordigno nucleare di fabbricazione casalinga, le principali democrazie mondiali si sono trasformate in stati di polizia. In questo contesto globale in cui i conflitti si moltiplicano, l’agente speciale Clavis Shepherd ha l’incarico di scoprire la causa di questi genocidi, finendo per l’imbattersi in una realtà che non avrebbe mai immaginato."

