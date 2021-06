The Risign of the Shield Hero: trailer e data d'uscita per l'atteso spettacolo live action

Il grande successo ottenuto dalla serie di light novel di The Rising of the Shield Hero, scritte da Aneko Yusagi, ha portato alla realizzazione di una serie anime, e anche all'adattamento della storia di Iwatani in uno spettacolo live action. Visto l'ormai prossimo debutto è stato pubblicato un trailer di presentazione dei vari personaggi e attori.

Inizialmente previsto per la primavera del 2020, e rimandato in seguito allo scoppio della pandemia, per poi essere definitivamente cancellato per la continua diffusione del virus, lo spettacolo in questione sembra aver ottenuto una seconda possibilità. Per dieci giorni infatti, dal 15 al 25 luglio, l'adattamento diretto da Ken Ougida verrà presentata a Tokyo, e per celebrare questo inaspettato debutto, è stato pubblicato il trailer che potete trovare in cima alla pagina, dove vengono presentati tutti i personaggi principali, e rispettivi attori.

Non è ancora stato specificato se la storia seguirà precisamente gli eventi narrati nelle light novel di Yusagi, o si prenderà delle libertà creative aggiungendo un'avventura del tutto originale alla storia di Naofumi Iwatani, interpretato da Yuuna Uno, e dei suoi compagni Raphtalia e Filo, rispettivamente portati sul palco da Karin Isobe e Yuuna Sekine.

Ricordiamo che la terza stagione di The Rising of the Shield Hero è in produzione, e vi lasciamo ripercorrere l'avventura di Naofumi in attesa della seconda stagione, in arrivo ad ottobre.