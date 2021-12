The Rising of Shield Hero 2, ecco il nuovo trailer dedicato a Filo

The Rising of Shield Hero è stato uno degli anime più seguiti del 2019. Visto il successo della serie tratta dalle light novel di Aneko Yusagi, sono state annunciate la seconda e la terza stagione. Mentre per la terza non è stata annunciata nemmeno una data, la seconda stagione di The Rising of Shield Hero è stata rimandata al 2022.

Con la nuova stagione ormai alle porte, Kinema Citrus ha già pubblicato sul suo canale YouTube diversi video riguardanti i personaggi principali dell'anime. Dopo l'ultimo trailer dedicato a Raphtalia di The Rising of Shield Hero, in quello pubblicato di recente abbiamo modo di conoscere Filo e le sue splendide animazioni.

Filo è stata comprata da Naofumi in un negozio di schiavi quando era ancora un uovo di mostro. La giovane è in realtà un enorme uccello appartenente alla specie Filoliale. Nonostante il suo aspetto dolce, la ragazza è dotata di ali e di una forza davvero sorprendente. Essendo stata allevata da un Eroe, Filo è inoltre destinataa diventare la regina della sua specie.

Nel trailer vediamo la giovane nei suoi diversi stati d'animo, da quando è felice e gioiosa a quando è arrabbiata. Inoltre, vediamo anche il momento in cui l'uovo che conteneva Filo si è schiuso, dando alla luce la ragazza in forma Filoliale. Senza dubbio una bella introduzione al personaggio, tra i più amati di The Rising of Shield Hero.