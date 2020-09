The Rising of the Shield Hero 2 arriva nel 2021: ecco il nuovo trailer dell'anime

The Rising of the Shield Hero è stata una delle rivelazioni del 2019, un adattamento anime di una light novel che è riuscita a riscuotere una grossa fetta di attenzioni da parte della community. Inevitabilmente, la popolarità ha spinto la produzione a mettere in cantiere una seconda stagione che arriverà nel prossimo futuro.

Lo staff dell'anime è stato chiamato a partecipare durante la consueta manifestazione del Crunchyroll EXPO, in cui il colosso statunitense ne ha approfittato per svelare i prossimi progetti. Dopo l'annuncio di Shenmue the Animation e la nuova locandina per Dr.Stone: Stone Wars, è stato il turno di The Rising of the Shield Hero 2. A distanza di mesi dall'annuncio, la mitica serie è tornata a far parlare di sé attraverso un nuovo trailer promozionale e un'inedita key visual, li stessi che potete ammirare in calce alla notizia.

Ad ogni modo, l'attesissimo sequel compierà il suo debutto nel 2021, anche se non è stata svelato il mese di lancio. Il produttore, tuttavia, ha voluto chiarire che si impegnerà a lungo affinché la terza stagione non tardi troppo ad arrivare. Non ci resta dunque che attendere ancora qualche mese prima di poter riscoprire le avventure di Naofumi e della bella Raphtalia.

Nel frattempo, vi suggeriamo di ripassare la storia con la nostra Recensione di The Rising of the Shield Hero. E voi, invece, state aspettando con trepidazione il nuovo seguito? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra disposizione.