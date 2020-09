The Rising of the Shield Hero 2: arrivano nuovi eroi nel party di Naofumi, chi saranno?

The Rising of the Shield Hero è uno dei titoli più interessati attualmente, complice una light novel molto apprezzata in Giappone e un adattamento anime di tutto rispetto. Per questo, infatti, le aspettative in merito alla seconda stagione sono alle stelle. Ad ogni modo, la serie si rinnoverà presto con nuovi personaggi.

Dopo la conferma ufficiale dell'approdo di The Rising of the Shield Hero 2 nel 2021, con tanto di un nuovo trailer promozionale, iniziano finalmente a trapelare le prime informazioni dalla nuova stagione. Durante la conferenza di Crunchyroll il regista dell'anime, Masato Jinbo, che ha recentemente sostituito la direzione di Takao Abo, ha commentato gli sforzi della produzione e le novità che andranno a toccare la nuova serie:

"Naomi e i suoi amici sono cresciuti molto durante la prima stagione. Nella seconda dovranno sfruttrare tutto ciò che hanno imparato per affrontare le nuove sfide. Che sia un nemico gigante di nome Spirit Turtle o essere trasportati in un altro mondo? Naomi e co. dovranno affrontare diversi ostacoli apparentemente insormontabili."

Dopodiché Jinbo ha aggiunto: "Come faranno ad affrontarli Naofumi, Raphtalia e Filo adesso che sono cresciuti? Ad ogni modo, spero che darete un'occhiata anche ai nuovi membri del party, Rishia e Kizuna."

E voi, invece, cosa vi aspettate dai nuovi personaggi di The Rising of the Shield Hero? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.