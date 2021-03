The Rising of the Shield Hero 2 ha finalmente una data: la stagione 3 è in produzione

The Rising of the Shield Hero è stata un po' la rivoluzione del 2019, una serie che è riuscita a riscuotere un incredibile successo in patria e in Occidente. Ciò ha garantito al franchise i requisiti necessari per proporre al grande pubblico una seconda stagione televisiva che debutterà durante il corso di quest'anno.

L'ultimo aggiornamento sullo stato dei lavori di The Rising of the Shield Hero era datato allo scorso settembre quando il producer dell'anime, Junichiro Tamura, chiarì a che punto si trovasse la produzione della nuova stagione. Da allora il team ha fatto grandi progressi e finalmente lo Studio Kitrus ha potuto svelare quando usciranno i nuovi episodi dell'anime. Prima di continuare, a tal proposito, vi suggeriamo di recuperare la nostra Recensione di The Rising of the Shield Hero qualora ve la siate fatta scappare.

Ebbene, dunque, è stato ufficialmente confermato che la stagione 2 uscirà il prossimo ottobre, ovvero durante la sessione autunnale. Il team ha inoltre ricordato che anche la terza stagione è entrata in fase di produzione, motivo per cui potremmo non attendere due anni al termine della seconda serie. Non ci resta dunque che attendere ancora qualche mese prima di poter riammirare le avventure di Naufumi e del suo gruppo in una nuova serie di puntate.

E voi, invece, state aspettando con trepidazione il debutto della nuova stagione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto ma non prima di aver dato un'occhiata al tema dello schiavismo in The Rising of the Shield Hero.